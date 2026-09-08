Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru - Son Dakika
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Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru

Avrasya Tüneli\'nde araç geçiş rekoru
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun 94 bin 489 araç ile yenilendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini açıkladı. 4 Eylül Cuma günü tünelden 94 bin 489 araç geçerek 2024 yılında kaydedilen önceki rekoru geride bıraktı.

GÜNLÜK ARAÇ GEÇİŞİNDE YENİ REKOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ne ilişkin güncel araç geçiş verilerini paylaştı.

Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi" dedi.

Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru

ÖNCEKİ REKOR 30 ARAÇLA AŞILDI

Avrasya Tüneli'ndeki bir önceki günlük geçiş rekoru 13 Haziran 2024 tarihinde 94 bin 459 araçla kaydedilmişti.

Yeni verilerle birlikte önceki rekor 30 araç farkla geride bırakıldı.

YAKLAŞIK 10 YILDIR HİZMET VERİYOR

Avrasya Tüneli'nin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağladığını belirten Uraloğlu, tünelin 5 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade etti.

Kazlıçeşme-Göztepe hattında bulunan Avrasya Tüneli, yaklaşım yollarıyla birlikte toplam 14,6 kilometrelik güzergahta hizmet veriyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 532547 532547:
    yinede para yok 3 4 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    yeni para getiren yol bulun..belki emekliye çare bulursunuz 1 1 Yanıtla
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