Avrupa Boks Şampiyonu Baturalp Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupa Boks Şampiyonu Baturalp Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti

Bosna Hersek'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Baturalp Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti. Kaya, sporcuyla bir süre sohbet ederek başarısını takdir etti.

13.08.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 57 kiloda altın madalya kazanan Baturalp Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaya, makamında kabul ettiği sporcu Çevik ve antrenörü Gökhan Çevik ile bir süre sohbet etti.

Hiçbir başarının tesadüfen olmadığına işaret eden Kaya, "Başarı çalışmayla inanmayla özveriyle fedakarlıkla olur. Baturalp de inandı, çalıştı ve hepimizin gururu oldu. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya, Baturalp'in önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Değirmendere, Kaymaklı mahalleleri, imkanları kıt insanların oturduğu yerlerdir. Ben de o mahallenin çocuğuyum. O kıt imkanların, zor koşulların olduğu yerden mücadele edip Avrupa şampiyonu olabilmek çok kıymetli bir iştir. Baturalp belki öyle lüks salonlarda antrenman yapamadı ama babası hocalığını yaparak, zor koşullarda bir Avrupa şampiyonluğu ortaya çıkardı. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Kaya, ziyaretin anısına Çevik'e Trabzonspor forması hediye etti.

Kaynak: AA

Ahmet Kaya, Ortahisar, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Boks Şampiyonu Baturalp Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:56 Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 15:20:13. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Boks Şampiyonu Baturalp Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement