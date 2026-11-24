Avrupa borsaları, yapay zeka ve çip hisselerindeki satış baskısı ile ABD'nin ek ithalat tarifeleri uygulayabileceğine yönelik endişelerle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,66 değer kaybederek 632,74 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalarak 10.467,07, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,26 düşerek 25.017,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 8.040,49 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,84 değer kaybederek 48.121,19 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 0,624 artışla 1,097 seviyesinden işlem gördü.

Yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler küresel piyasaları baskılıyor

Haftanın ilk gününde yapay zeka çipi üreticisi Nvidia'nın üst yöneticiliğine Jensen Huang'ın geri dönmesiyle küresel piyasalarda başlayan iyimserlik, yerini yeniden teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış baskısına bıraktı.

Analistler, Jensen Huang'ın Nvidia'nın başına dönmesinin yapay zeka alanına aşırı yatırım yapıldığına dair temel endişeleri gidermeye yetmediğini belirterek, şirketlerin yapay zeka yatırımlarının karlılığının ve yüksek değerleme risklerinin piyasalarda daha fazla sorgulanmaya başlandığına dikkati çekti.

ABD yönetiminin Çin ve diğer ülkelere yönelik yeni ithalat tarifeleri hazırladığına dair haberler de yatırımcıların risk iştahını azalttı.

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da ekonomi yönetiminin yakından izlediği Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda üst üste yedinci kez artış göstererek 90,6 puana yükseldi ve piyasa beklentilerini aştı.

Öte yandan, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yarattığı iyimserlikle Brent petrolün varil fiyatı 87,13 dolara geriledi.

Kurumsal tarafta, Alman yarı iletken üreticisi Infineon'un hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybederken İsviçre merkezli banka UBS'in "sat" tavsiyesi vermesinin ardından Alman çip ekipmanı üreticisi Aixtron'un hisseleri yüzde 16,3 geriledi.

Bakır üreticisi Aurubis ise ABD'deki yeni tesisinin devreye alınmasında yaşanan sorunlar nedeniyle cari mali yıl faaliyet karının 430 milyon avro ile 530 milyon avro aralığında gerçekleşerek beklentilerin altında kalacağı uyarısında bulunmasının ardından yüzde 15 değer kaybetti.

Yeni gümrük tarifesi endişelerinin lojistik sektörünü baskılamasıyla Alman lojistik şirketi DHL'in hisseleri yüzde 3,1 düşerken, son dönemde değer kaybeden savunma sanayisi şirketi Rheinmetall'ın hisseleri toparlanma eğilimini sürdürdü.

Emtia ve kripto para piyasalarında da satıcılı bir seyir izlenirken, altının ons fiyatı TSİ 20.39 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,95 azalışla 3.564,24 dolardan, bitcoinin fiyatı ise son 24 saatte yüzde 2,83 değer kaybederek 59.969 dolardan işlem gördü.