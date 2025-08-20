Avrupa'da Orman Yangınları Rekor Kırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avrupa'da Orman Yangınları Rekor Kırıyor

Avrupa\'da Orman Yangınları Rekor Kırıyor
20.08.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl AB'de 895.000 hektar alan yandı, yangın sayısı geçen yıla göre %47 arttı.

BRÜKSEL, 20 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa Birliği genelinde bu yıl orman yangınlarında yaklaşık 895.000 hektarlık alan küle döndü. Bu rakamın 2024 yılının aynı döneminde yanan alanın dört katından fazla olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nden salı günü yapılan açıklamada yanan alanın, geçen hafta küle dönen 439.568 hektarlık alanla karşılaştırıldığında iki kattan fazla arttığı belirtilerek son günlerde orman yangınlarında yaşanan hızlı artışa dikkat çekildi.

Merkezden yapılan son haftalık güncellemeye göre bu yılki rakam, genellikle ağustos ortasına kadar görülen 19 yıllık ortalama olan 244.000 hektarı çok aşıyor.

30 hektardan fazla alanı etkileyen yangınların büyük olarak nitelendirildiği AB'de şu ana kadar toplam 1.736 büyük yangın tespit edildi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 1.185 olarak kaydedilmişti. Bu artışın, karbondioksit emisyonlarını bir önceki yıla göre neredeyse üç kat artırarak 31,9 milyon tona çıkardığı tahmin ediliyor.

Merkezin verilerine göre AB'de her yıl ortalama 60.000'den fazla orman yangını çıkıyor ve yaklaşık 500.000 hektarlık bir alan yanıyor. Lüksemburg'un yaklaşık iki katı büyüklüğüne tekabül eden alanda çıkan bu yangınlar can kaybına ve yaklaşık 2 milyar euro (yaklaşık 2,33 milyar ABD doları) tutarında ekonomik kayba neden oluyor.

Kaynak: Xinhua

Orman Yangınları, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'da Orman Yangınları Rekor Kırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 16:44:33. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa'da Orman Yangınları Rekor Kırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.