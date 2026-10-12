Avrupa\'daki Gümüşhaneliler Mulhouse\'da bir araya geldi, yöresel ürünler tanıtıldı

Fransa'nın Mulhouse kentindeki kültür etkinliğinde Avrupa'da yaşayan Gümüşhaneliler bir araya geldi.

Fransa Gümüşhaneliler Derneği tarafından dün, Mulhouse kentinde "Gümüşhaneliler Mulhouse'da Buluşuyor" adlı etkinlik düzenlendi.

Avrupa'nın farklı ülke ve kentlerinde yaşayan Gümüşhanelilerin bir araya geldiği kültür etkinliğinde, Gümüşhane lezzetleri ve yöresel ürünleri tanıtıldı.

Gümüşhaneli sanatçılar Burcu Bakır, Oytun Elaman ve Selman İlhan'ın sahne aldığı etkinlikte, türküler seslendirildi ve halaylar çekildi.

Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Sezai Ertunç'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Mulhouse Belediye Başkanı Frederic Marquet, Gümüşhane Konfederasyonu (GÜMKON) Genel Başkanı Mehmet Kemal Nalçacı ile Gümüşhaneli Bürokratlar ve Kamu Çalışanları Derneğinin (GÜBDER) eski Başkanı Erol Tekçe de katıldı.