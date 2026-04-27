Avrupa'nın 5 büyük liginde hafta sonu heyecanı

27.04.2026 14:49
Barcelona art arda 9. galibiyetini alırken, Inter puan kaybetti. Premier Lig'de Arsenal liderliğe yükseldi. Bayern Münih 3-0 geriden gelip kazandı.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde hafta sonu maçları oynandı. LaLiga'da lider Barcelona, Getafe'yi 2-0 yenerek 9. galibiyetini aldı ve puan farkını 11'e çıkardı. Real Madrid, Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Premier Lig'de Arsenal, Newcastle'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla lider oldu. Liverpool, Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Serie A'da lider Inter, Torino ile 2-2 berabere kalarak üç hafta sonra puan kaybetti. Milan-Juventus 0-0 bitti. Ligue 1'de PSG, Angers'yi 3-0 mağlup etti. Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, Mainz 05 karşısında 3-0 geriden gelip 4-3 kazandı. Borussia Dortmund, Freiburg'u 4-0 yendi.

Advertisement
