Avrupa Parlamentosu Üyesi Christine Anderson, Ursula von der Leyen'i Yolsuzlukla Suçladı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Üyesi Christine Anderson, Ursula von der Leyen'i Yolsuzlukla Suçladı

Avrupa Parlamentosu'nda yeni kurulan aşırı sağcı grubun temsilcisi Christine Anderson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yolsuzluğa bulaştığı iddiasıyla AP Başkanı Roberta Metsola'yı sorumluluk almaya çağırdı. Anderson, von der Leyen'in yarın yapılacak güvenoyu yoklamasında aday olmaması gerektiğini belirtti. Von der Leyen hakkında yolsuzluk suçlamaları, Kovid-19 aşı temin anlaşmaları ve iletişim kayıtlarının incelenmesiyle ilgili dava süreci devam ediyor.

17.07.2024 12:45
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Avrupa Parlamentosunda (AP) yeni kurulan aşırı sağcı grubun temsilcisi Christine Anderson, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için yarın güvenoyu yoklaması yapılacak Ursula von der Leyen'in yolsuzluğa bulaştığı gerekçesiyle AP Başkanı Roberta Metsola'yı sorumluluk almaya çağırdı.

6-9 Haziran'daki seçimlerin ardından dün ilk kez toplanan AP Genel Kurulu, 2. gününde " Ukrayna'ya destek" konulu oturum için bir araya geldi.

Başkanlığa yeniden seçilen Metsola, Ukrayna konusuna geçilmeden önce siyasi grupların temsilcilerine söz verdi.

İlk olarak söz alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Anderson, yarın AB Komisyonu Başkanlığına devam edebilmesi için hakkında güvenoyu yoklaması yapılacak Ursula von der Leyen'le ilgili konuşmak istediğini söyledi.

AfD'nin başını çektiği "Egemen Ulusların Avrupası" adıyla yeni kurulan aşırı sağcı ittifakın üyesi Anderson, "AB Konseyi Ursula von der Leyen'i önerdi. Von der Leyen'in her türlü skandala bulaştı ve yolsuzluk yaptığı düşünülüyor. Liege savcısı ve Avrupa savcılığı, yolsuzluk şüphesi bulunan Ursula von der Leyen hakkında soruşturma yürütüyor." diye konuştu.

Anderson, AP Başkanı Metsola'ya hitap ederek, "Böyle bir seçimde aday olmaması gerekiyor. Lütfen elinizden geleni yapın Sayın Başkan." dedi.

Von der Leyen hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

AB Komisyonu, 2020'den itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etti. AB'nin Pfizer ile 1,8 milyar doz aşı için 35 milyar avroluk anlaşmaları oldu. Sözleşmelerin tam bedeli, ticari sır olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmadı.

Aşı temin görüşmeleri sırasında von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları, Alman siyasetçi von der Leyen hakkındaki iddiaların başlangıcını oluşturdu. Mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapıldı ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmayı reddetti.

Von der Leyen hakkında Pfizer şirketi ile Kovid-19 aşısı temini için yapılan anlaşmalarda, "görevi ve ünvanı kötüye kullanmak" gibi çeşitli suçlamalarla dava açıldı. Liege savcılığına yapılan suç duyurusu sonucunda açılan davanın duruşması 17 Mayıs'ta görüldü. Mahkeme, tarafların öncelikle Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin (EPPO) bu dosyadaki yetkisinin belirlenmesi gibi çeşitli teknik alanların açıklığa kavuşturulabilmesi için davayı 6 Aralık'a erteleme kararı aldı. Zaman içerisinde hukuki sürece başka şikayetçiler de dahil oldu.

Bu süreçte von der Leyen'in, Pfizer CEO'su Bourla ile iletişim kayıtlarının incelenmesi istendi, "görevi ve ünvanı kötüye kullanma", "kamuya ait belgeleri yok etme" gibi iddialar da gündeme geldi.

Aynı zamanda AB'nin bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı EPPO, AB Komisyonunun ilaç firmalarından milyarlarca avroluk Kovid-19 aşısı alımı hakkında soruşturma başlattı. EPPO, aşı satın alınmasının AB'nin mali çıkarlarını ilgilendiren bir konu olduğunu ve soruşturmayı yürütmenin kendi yetkisinde olduğunu savunuyor.

Öte yandan AB Adalet Divanı bugün von der Leyen yönetiminin Kovid-19 aşı anlaşmalarında şeffaf davranmadığına hükmetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Üyesi Christine Anderson, Ursula von der Leyen'i Yolsuzlukla Suçladı - Son Dakika

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