Avukat Uyuşturucu ile Yakalandı
Son Dakika Logo
Güncel

Avukat Uyuşturucu ile Yakalandı

17.08.2025 15:29
Kahramanmaraş'ta avukat O.C., polise çarptı, kaçarken uyuşturucu paketi attı ve yakalandı.

1) OTOMOBİLİYLE POLİSE ÇARPIP KAÇAN AVUKATIN ATTIĞI PAKETTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ'ta avukat Ö.C., kontrol noktasında otomobiliyle polise çarpıp kaçtı. Takiple yakalanan Ö.C., adli kontrolle serbest bırakılırken, kaçarken attığı paketten uyuşturucu çıktı.

Olay, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolundaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.'nin kullandığı otomobili kontrol noktasında durdurmak istedi. Ancak Ö.C. polisin 'Dur' ihtarına uymayarak gaza bastı. Kontrol noktasındaki güvenli kamerasına da yansıyan olayda Ö.C., kendisine engel olmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçarken, araçtan da dışarıya bir paket attı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin takibiyle Ö.C. yakalanarak gözaltına alınırken, attığı pakette ve evinde yapılan aramada 141.68 gram uyuşturucu ile 9 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

