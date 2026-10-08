Avustralya'da bataryalı elektrikli araçların eylüldeki satış payı yüzde 24,2 oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya'da bataryalı elektrikli araçların eylüldeki satış payı yüzde 24,2 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya\'da bataryalı elektrikli araçların eylüldeki satış payı yüzde 24,2 oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da eylülde benzinli araç satışları yüzde 36,2, dizel satışları yüzde 18,4 azaldı. Aynı dönemde bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları iki katından fazla arttı; bataryalı elektrikli araçlar yeni araç satışlarının yüzde 24,2'sini oluşturdu.

KANBERRA, 8 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'da elektrikli araç satışlarındaki artışın devam etmesiyle benzinli araç satışları eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 azalırken, dizel araç satışları yüzde 18,4 düştü.

Federal Otomotiv Endüstrileri Odası'nın salı günü yayımladığı rapora göre, bataryalı elektrikli araçlar ile şarj edilebilir hibrit araçların satışları aynı dönemde iki katından fazla arttı.

Raporda, eylül ayında satılan tüm yeni araçların yüzde 24,2'sini bataryalı elektrikli araçların oluşturduğu, bunun ağustos ayında kaydedilen yüzde 24,9'un ardından kayıtlardaki en yüksek ikinci pazar payı olduğu belirtildi.

Eylül ayı, bataryalı elektrikli araçların yeni araç satışlarındaki payının mayıs ayından bu yana en az yüzde 20 olduğu üst üste beşinci ay oldu.

Raporda ülkede eylül ayında satılan araçların en büyük tedarikçisinin Çin olduğu ve Çin'in pazarın yüzde 35,5'ini karşıladığı, Japonya'nın payının ise yüzde 22,5'te kaldığı belirtildi.

Çin, şubat ayında yaklaşık 30 yıldır Avustralya'nın en büyük yeni araç tedarikçisi olan Japonya'yı geride bırakarak ülkenin en büyük tedarikçisi haline gelmişti.

Çinli BYD, eylül sonu itibarıyla Avustralya'da 76.614 yeni araç satarak 2025 yılının aynı dönemindeki 37.923 adetlik satışa kıyasla yüzde 102 artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua
AvustralyaTeknolojiOtomobilEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında eski eşini öldürdü Ardından kendi canına kıydı Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
13:44
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti
İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:53:21. #7.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da bataryalı elektrikli araçların eylüldeki satış payı yüzde 24,2 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei