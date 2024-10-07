Avustralya'da Filistin Destek Gösterileri - Son Dakika
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Avustralya'da Filistin Destek Gösterileri

Avustralya'da, Gazze'ye düzenlenen saldırıların birinci yılına özel destek gösterileri yapıldı.

07.10.2024 14:18
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Avustralya'da, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların birinci yılında Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin dört bir yanından çok sayıdaki Filistin destekçisi, gösterilere katılmamaları yönündeki çağrılara rağmen Sydney ve Melbourne dahil birçok kentte etkinlik düzenledi.

Melbourne'de bir araya gelerek yaklaşık 2 kilometre yürüyen Filistin destekçisi göstericilerden bazıları, saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısına Filistin bayrağı serili sedyeler taşıdı.

Sydney'de ise yaklaşık 500 gösterici Belediye Binası önünde toplandı. Güvenlik güçleri ve polis, gösteri sırasında meydana gelebilecek şiddet olaylarını önlemek amacıyla kentlerdeki pek çok noktada hazır bulundu. Gösterilerde 1 kişi gözaltına alındı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise Yahudi toplumu için Melbourne'de düzenlenen bir anma törenine katıldı.

Gösterilere polis engeli kalkmıştı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyalet polisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılı kapsamında Sydney kentinde düzenlenmesi planlanan iki büyük gösteriyi durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yetkililer, başvurunun geri çekildiğini ve düzenlenmesi planlanan gösterilere karşı polis engelinin kalktığını bildirmişti.

Başbakan Albanese ise basına verdiği demeçte, Victoria halkına gösterilere katılmama çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya'da Filistin Destek Gösterileri - Son Dakika

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