Avustralya, İsrail'den 119 Vatandaşını Tahliye Etti

KANBERRA, 25 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, İsrail'de bulunan 119 vatandaşını Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-30 nakliye uçağıyla tahliye etti.

Hükümetten çarşamba günü yapılan açıklamada, hava sahasının yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşların Tel Aviv'den güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Hazine Bakanı Jim Chalmers hükümetin bölgedeki Avustralyalıları güvence altına almak için yoğun çaba gösterdiğini belirtirken, çarşamba günü ek bir tahliye uçuşu yapılıp yapılmayacağının henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Chalmers, Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail ve İran'dan ayrılmak isteyen binlerce Avustralyalıya yardım sağlamak için yetkililerin "gece gündüz çalıştığını" vurguladı.