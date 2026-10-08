Avustralya, Nolans projesinin inşaatına 1,2 milyar Avustralya dolarıyla başladı

KANBERRA, 8 Ekim (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, ülkenin Kuzey Bölgesi'nde büyük bir nadir toprak elementleri projesinin inşaatına başlandığını duyurdu. Proje, federal hükümetin 1,2 milyar Avustralya doları (yaklaşık 850 milyon ABD doları) tutarındaki yatırımıyla destekleniyor.

Üç Avustralyalı bakan tarafından perşembe günü yayımlanan ortak açıklamaya göre, Alice Springs kentinin yaklaşık 135 kilometre kuzeyinde bulunan Arafura Nadir Toprak Elementleri Nolans Projesi'nin küresel nadir toprak elementleri talebinin yüzde 4 ila 5'ini karşılaması bekleniyor.

Avustralya hükümeti, projenin temiz enerji teknolojileri ve savunma sanayinde kullanılan kritik öneme sahip malzemelerin tedarikini sağlayarak ülkenin ekonomik ve ulusal güvenliğini güçlendirmeye katkıda bulunacağını belirtti.