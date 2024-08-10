Avustralya, Pasifik Ejderhası Tatbikatı'nda SM-6 Füzesi Fırlattı

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Avustralya, "Pasifik Ejderhası Tatbikatı" kapsamında Hawaii açıklarında bir Standart Füze 6'yı (SM-6) ilk kez başarıyla ateşledi.

Australian Defence Magazine'in haberine göre, ABD Donanması liderliğinde çok taraflı balistik füze savunma (BMD) tatbikatı kapsamında Avustralya ilk kez Hawaii açıklarında bir SM-6 füzesi fırlattı.

Avustralya Savunma Bakanlığı, Pasifik Ejderhası Tatbikatı kapsamında SM-6 füzesi fırlatılmasını "önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirildi.