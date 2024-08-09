Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik ülkelerine 28 milyon dolarlık afet yardımı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik ülkelerine 28 milyon dolarlık afet yardımı yapacak

Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik ülkelerine afetlere karşı hazırlık kapsamında 28 milyon dolarlık yardım yapacaklarını duyurdu. Yardım, Pasifik İnsani Yardım Depolama Programı aracılığıyla gerçekleştirilecek ve toplum odaklı hazırlık ve müdahale eylemlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

09.08.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik ülkelerine afetlere karşı hazırlık kapsamında 28 milyon dolarlık yardım yapacaklarını duyurdu.

İki ülke dışişleri bakanlıklarından Pasifik ülkelerine yönelik afet hazırlığı yardımına ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki ülkenin, afetlere hazırlanmalarına ve müdahale etmelerine yardımcı olmak amacıyla Pasifik İnsani Yardım Depolama Programı'na 28 milyon dolarlık yardım yapacağı bildirildi.

Programın 14 Pasifik ülkesini ve Doğu Timor'u kapsadığı kaydedilen açıklamada, bunun toplum odaklı hazırlık ve müdahale eylemlerinin güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, genellikle afetlerden en çok etkilenen kadın, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edilen programa Pasifik'teki doğal afetlerin artması ve iklim değişikliğinden dolayı acil ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Ortak açıklamaya göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Wong, Pasifik İnsani Yardım Depolama Programı'nı, Pasifik bölgesinin öncülük ettiği "mükemmel bir girişim" olarak nitelendirerek, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, afet durumunda toplumların destek ve malzemelere kolayca erişebilmelerini sağlamak üzere bu girişimi desteklemekten gurur duyduğunu belirtti.

Bakan Peters, Pasifik bölgesinin deprem, tsunami, sel, volkan ve hastalıklar dahil çeşitli tehlike ve afetlere maruz kaldığını hatırlatarak "Acil bir durumun ardından bu program, ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak üzere ülkelere afetten sonraki 48 saat içinde insani yardım malzemelerine erişim imkanı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Avustralya, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik ülkelerine 28 milyon dolarlık afet yardımı yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:24:22. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik ülkelerine 28 milyon dolarlık afet yardımı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement