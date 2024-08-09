Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik ülkelerine 28 milyon dolarlık afet yardımı yapacak

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Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik ülkelerine afetlere karşı hazırlık kapsamında 28 milyon dolarlık yardım yapacaklarını duyurdu.

İki ülke dışişleri bakanlıklarından Pasifik ülkelerine yönelik afet hazırlığı yardımına ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki ülkenin, afetlere hazırlanmalarına ve müdahale etmelerine yardımcı olmak amacıyla Pasifik İnsani Yardım Depolama Programı'na 28 milyon dolarlık yardım yapacağı bildirildi.

Programın 14 Pasifik ülkesini ve Doğu Timor'u kapsadığı kaydedilen açıklamada, bunun toplum odaklı hazırlık ve müdahale eylemlerinin güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, genellikle afetlerden en çok etkilenen kadın, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edilen programa Pasifik'teki doğal afetlerin artması ve iklim değişikliğinden dolayı acil ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Ortak açıklamaya göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Wong, Pasifik İnsani Yardım Depolama Programı'nı, Pasifik bölgesinin öncülük ettiği "mükemmel bir girişim" olarak nitelendirerek, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, afet durumunda toplumların destek ve malzemelere kolayca erişebilmelerini sağlamak üzere bu girişimi desteklemekten gurur duyduğunu belirtti.

Bakan Peters, Pasifik bölgesinin deprem, tsunami, sel, volkan ve hastalıklar dahil çeşitli tehlike ve afetlere maruz kaldığını hatırlatarak "Acil bir durumun ardından bu program, ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak üzere ülkelere afetten sonraki 48 saat içinde insani yardım malzemelerine erişim imkanı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.