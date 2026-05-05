Avustralyalı Aktivistler Girit'te Serbest
05.05.2026 22:58
İsrail tarafından alıkonulan 6 Avustralyalı, Girit Adası'nda serbest bırakılacak.

(ANKARA) - Gazze üzerindeki ablukayı kırıp bölgeye insani yardım götürmek için Küresel Sumud Filosu ile yola çıkan ve İsrail tarafından alıkonulan 6 Avustralya vatandaşının, Yunanistan'a bağlı Girit Adası'nda serbest bırakılacağı bildirildi.

Avusturalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin medyaya verdiği bilgiye göre Küresel Sumud Filosu'na katılıp İsrail tarafından alıkonulan Avusturalyalı 6 aktivist Girit'te serbest bırakılacak.

Aktivistler Yunanistan'da serbest bırakılmayı bekleyecek

Öte yandan İsrail Dışişleri BakanıGideon Saar dün İsrail'in Gazze üzerindeki ablukasını kırıp, bölgeye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu 175 aktivisin Yunanistan'a gönderileceğini açıklamıştı.

Saar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, İsrail Savunma Kuvvetleri aracılığıyla, Gazze'ye yönelik yasal deniz ablukasını aşma girişimlerini ve aralarında dün geceki de dahil olmak üzere provokatif filodan gelen gemilerin ulaşmasını şimdiye kadar başarıyla engellemiştir."

Provokatif filoya katılan ve gemilerden indirilen tüm kişiler zarar görmeden tahliye edilmiştir. Yunan hükümetiyle koordinasyon içinde, filodaki gemilerden İsrail gemisine aktarılan kişilerin önümüzdeki saatlerde Yunanistan'da bir sahile çıkarılması planlanmaktadır.

Filodaki katılımcıları kabul etmeye istekli olduğu için Yunan hükümetine teşekkür ederiz. Provokasyonlarla ilgilenmeyip Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen herkesi, bugün bu konuda açıklama da yapan BOP aracılığıyla hareket etmeye çağırıyoruz. İsrail, Gazze'ye yönelik yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
