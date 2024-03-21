Avusturya'da 2023'te 1302 Irkçı Saldırı Gerçekleşti

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Avusturya'da, 2023'te 1302 ırkçı saldırı yaşanırken, bunların yüzde 58'i çevrim içi platformlarda gerçekleşti.

Ülkede 20 yılı aşkın süredir ırkçı saldırıları kayıt altına alan sivil toplum kuruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki (ZARA), "2023 Irkçılık Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, geçen yıl 1302 ırkçı saldırı gerçekleştirilirken, bunların yüzde 58'i "dijital platformlarda", yüzde 42'si ise sosyal yaşamın farklı alanlarında görüldü.

"İnternet", 758 vaka ile ırkçı saldırıların en çok yaşandığı yer oldu.

Irkçı saldırıların en çok yapıldığı ikinci yer ise yüzde 16 ile "kamuya açık alanlar" olarak kayıtlara geçti. Ülkede geçen yıl, "eğlence ve hizmet" sektöründe yüzde 11, "kamu kurum ve kuruluşlarında" yüzde 8,4 oranında ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Sosyal yaşamın diğer alanlarında ise yüzde 6,6 saldırı kaydedildi.

ZARA yöneticisi Rita Isiba, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı saldırılara maruz kalan bireylerin büyük çoğunluğunun, buna ilişkin şikayette bulunmadığını, o nedenle görünmeyen verilerin görünenden çok daha fazla olduğunu vurguladı.

Isiba, ırkçılığın bireysel değil toplumsal sorun olduğunu, bu nedenle siyasilerin harekete geçmesi gerektiğini, ırkçılığa karşı bir an önce ulusal eylem planı oluşturularak, bunun hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.