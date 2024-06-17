Avusturya'da Doğayı Onarma Yasası Gerginliğe Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avusturya'da Doğayı Onarma Yasası Gerginliğe Yol Açtı

Avrupa Birliği ülkelerinin çevre bakanlarının onayıyla kabul edilen Doğayı Onarma Yasası, Avusturya'da iktidarı oluşturan ÖVP ve Yeşiller Partisi arasında gerginliğe neden oldu. Yeşiller Partili Bakan Gewessler'in yasanın kabul edilmesi yönünde oy kullanması koalisyon içinde ipleri kopma noktasına getirdi. Başbakan Nehammer, bakanın kanuna aykırı hareket ettiğini belirterek, ülkedeki istikrarın korunmasından sorumlu olduğunu vurguladı. Gewessler'in aldığı karara ilişkin iki ayrı açıklama yapıldı ve iki dava açılacağı belirtildi. Doğayı Onarma Yasası, AB topraklarında biyoçeşitliliğin desteklenmesini hedefliyor ancak uygulanması halinde üretim düşebilir, gıda fiyatları artabilir ve çiftçilerin geçim sıkıntısı yaşamasına neden olabilir.

17.06.2024 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çevre bakanlarının onayıyla bugün kabul edilen "Doğayı Onarma Yasası", Avusturya'da iktidarı oluşturan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında gerginliğe yol açtı.

Yeşiller Partili Avusturya İklim Koruma, Çevre, Enerji, Hareketlilik, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Leonore Gewessler'in koalisyonun büyük ortağı ÖVP'nin rızası olmadan bugün Lüksemburg'da yapılan oylamada yasanın kabul edilmesi yönünde oy kullanması koalisyon içinde ipleri kopma noktasına getirdi.

Başbakan Karl Nehammer, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, ideolojilerin anayasanın üzerinde olmadığını ifade ederek, Bakan Gewessler'in "kanuna aykırı" hareket ettiğini, bunun sonuçları olacağını bildirdi.

Nehammer, başbakan olarak ülkedeki istikrarın korunmasından sorumlu olduğunu, bakanların yasalara yönelik kendi yorumları ile hareket etmesinin ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savundu.

Avusturya'da 29 Eylül'de genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Nehammer, başbakan olarak görevinin belirli yapılar tarafından ülkenin kaosa sürüklenmesini ve "milyarlarca dolarlık bir seçim pastasının paylaşılmasını önlemek" olduğunu söyledi.

İki dava açılacak

Gewessler'in aldığı karara ilişkin Başbakanlık ve ÖVP merkezinden de iki ayrı açıklama yapıldı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Doğayı Onarma Yasası'na ilişkin Avusturya'nın yaklaşımının çekimser olduğu, Gewessler'in "evet" oyu kullanarak koalisyon içinde "gerçek bir sorun" yaşanmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Gewessler'in tek taraflı attığı adımın "yok hükmünde" olması için konunun Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanına taşınacağı belirtildi.

ÖVP Genel Sekreteri Christian Stocker da Gewessler'in ülkedeki 9 eyaletin tamamının onayı olmadan AB'nin yasasına "evet" oyu kullanmasının "hukuka aykırı" olduğunu savunarak, Gewessler'in bilerek anayasaya aykırı hareket ettiğine dair şüpheler bulunduğunu, bu nedenle görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

AB'nin yasal düzenlemesine evet oyu kullanan Gewessler ise hukuka aykırı bir adım atmadığını belirtti. Avusturyalı Bakan, bugünkü kararının doğa için bir zafer olduğunu, "gelecek nesillere daha sağlıklı ve mutlu bir hayat bırakmak için cesur bir adım attığını" ifade etti.

"Doğayı Onarma Yasası"

AB'nin Doğayı Onarma Yasası, 2030'a kadar AB topraklarındaki tarım arazilerinin yüzde 10'unda biyoçeşitliliğin desteklenmesini, bu amaçla bitki örtüsü oluşturulmasını hedefliyor. Ekilebilir arazilerin bir kısmının orman, bahçe ve sulak alana dönüştürülmesini de öngören yasa üye ülkeler içerisinde muhalefetle karşılaşmıştı.

Yasanın uygulanması halinde üretimin düşeceği, gıda fiyatlarının artacağı, çiftçilerin geçim sıkıntısı içine gireceği ve özellikle savaş zamanlarında küresel gıda arzında sorunlar çıkacağı savunulmuştu.???????

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Avusturya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Doğayı Onarma Yasası Gerginliğe Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:51 Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 20:20:26. #1.13#
SON DAKİKA: Avusturya'da Doğayı Onarma Yasası Gerginliğe Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement