Avusturya'da Seçim Sonuçları: Özgürlük Partisi Önde

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VİYANA, 30 Eylül (Xinhua) -- Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen (solda, önde) Avusturya'nın başkenti Viyana'da oy verme merkezine doğru yürüyor, 29 Eylül 2024.

Basında yer alan haberlere göre, Avusturya'da Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin ilk sonuçları, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin ulusal oylamada önde olduğunu ve ilk genel seçim galibiyetini elde etmek üzere olduğunu gösterdi. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)