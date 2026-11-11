Avusturya hükümeti, casusluk cezasını 10 yıla çıkaran tasarıyı kabul etti - Son Dakika
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Avusturya hükümeti, casusluk cezasını 10 yıla çıkaran tasarıyı kabul etti

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Avusturya hükümeti, BM, UAEA ve AGİT gibi ülkede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara yönelik casusluğu cezalandıran tasarıyı kabul etti. Tasarı, Avusturya aleyhine casuslukta azami hapis cezasını 5 yıldan 10 yıla çıkarıyor ve parlamentonun onayına sunulacak.

Avusturya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi ülkede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara yönelik casusluk faaliyetlerini cezalandırmayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

Avusturya Başbakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında casuslukla mücadele kapsamında Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılması görüşüldü.

Hükümet, casusluk suçlarının kapsamının genişletilmesi ve cezaların artırılması konusunda uzlaştı.

Mevcut düzenlemede ağırlıklı olarak Avusturya'nın çıkarlarına yönelik casusluk faaliyetleri suç sayılırken, kabul edilen tasarıda Avrupa Birliği (AB) kurumları ile ülkede merkezi bulunan BM, UAEA ve AGİT gibi uluslararası kuruluşlara yönelik casusluk faaliyetlerinin de açıkça cezalandırılması öngörüldü.

Tasarıda, Avusturya aleyhine casusluk faaliyetleri için azami hapis cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Tasarıda ayrıca yabancı istihbarat servisleri adına ajan temin edilmesi, bu servisler tarafından ajan olarak işe alınma, sabotaj ve yabancı devletler adına yürütülen nüfuz faaliyetlerine ilişkin yeni cezai düzenlemelere yer verildi.

"Casusluk, güvenliğimiz ve itibarımız için gerçek bir tehdit"

Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Bakanlar Kurulu öncesinde yaptığı açıklamada, diplomat statüsünün Avusturya topraklarında casusluk faaliyetleri için kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Meinl-Reisinger, "Casusluk, güvenliğimiz ve diyalog başkenti, BM ile 40'tan fazla uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan bir merkez olarak itibarımız açısından gerçek bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Mart 2025'te göreve başlamasından bu yana 63 vakada ülkeye giriş vizesi verilmediğini ve 8 Rus diplomatın sınır dışı edildiğini belirten Meinl-Reisinger, mevcut tehditlere karşı ceza hukukunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner de casusluk saldırılarının arttığını ve yabancı istihbarat servislerinin giderek daha saldırgan yöntemlere başvurduğunu ifade etti.

Hükümetin kabul ettiği tasarı, inceleme ve yasama sürecinin ardından parlamentonun onayına sunulacak.

Kaynak: AA
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