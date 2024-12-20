Ay'ın Manyetik Alanı İçin İlk Bulgular - Son Dakika
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Ay'ın Manyetik Alanı İçin İlk Bulgular

Çinli bilim insanları, Ay'dan getirilen örneklerle manyetik alan değişimini inceledi.

20.12.2024 13:16
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Çin Bilimler Akademisinden (CAS) bilim insanları, Çang'ı-6 misyonuyla görünmeyen karanlık yüzünden getirilen toprak örneklerini inceleyerek geçmişte Ay'ın manyetik alan değişimiyle ilgili ilk bilgileri elde etti.

Chinadaily.com'un haberine göre, Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda Ay'ın manyetik alan yoğunluğunun yaklaşık 2,8 milyar yıl önce yeniden yükselmiş olabileceği ortaya çıktı.

Çin Bilimler Akademisinin Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü ile Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden Cu Rişiang ve Say Şuhui liderliğindeki ekip, Çang'ı-6 misyonuyla Ay'dan getirilen 4 milimetre boyutundaki bazalt kaya parçası üzerinde manyetik araştırmalar yaptı.

Ekip, Ay'ın manyetik alan jeneratörünün, keskin güç düşüşünün ardından yaklaşık 2,8 milyar yıl önce tekrar güçlenerek yeniden manyetik alan üretmiş olabileceğini tespit etti.

Daha önce Apollo misyonuyla getirilen toprak örneklerini inceleyen bilim insanları, Ay'ın 3,5 ila 4,2 milyar yıl önce manyetik alan üreten aktif jeneratöre sahip olabileceğini, manyetik alanın yaklaşık 3,1 milyar yıl önce önemli ölçüde azalarak düşük enerji durumunda kaldığını ve bundan 1 milyar yıl sonra tamamen yok olduğunu öngörüyordu.

Ay'da da geçmişte Dünya'dakine benzer manyetik alan bulunuyordu

Ay'ın içinde de bir zamanlar Dünya'nınkine benzer manyetik alan üreten katmanın bulunduğunu kaydeden Say, "Manyetik alan, bir gezegenin yaşanabilir ortamının korunmasında önemli bir unsurdur. Sadece kozmik ışınlara karşı koruma sağlamıyor, aynı zamanda atmosferi ve suyu da koruyor. Bu da onu yaşamın gelişmesi için uygun ortam oluşturmada önemli bir faktör haline getiriyor." görüşünü paylaştı.

Say, manyetik alan yoğunluğunun tekrar yükselmesinin jeneratörün enerji kaynağında yaşanan değişiklik veya başlangıçta bu kuvveti sağlayan mekanizmanın yeniden güçlenmesinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Araştırmacı, "Bu nedenle Ay'ın manyetik alan jeneratörünün evrimini anlamak, Ay'ın iç yapısını, termal geçmişini ve yüzey ortamını ortaya çıkarmada büyük önem taşıyor. (Ay ve Dünya'nın manyetik alanlarını) Farklı kılan bu faktörleri keşfedip karşılaştırarak farklı gezegenlerin manyetik alan gelişim süreçlerini daha iyi anlayabilir, Dünya'nın ve insanlığın geleceği için önemli bilgiler elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çin'in Ay misyonları

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), incelenmesi için Ay yüzeyinde üs kurma projesi yürütüyor.

2020'de ise "Çang'ı-5" Ay'a iniş yapıp Dünya'ya 2 kilogram toprakla dönmüştü.

Çin'in bir sonraki Ay misyonu "Çang'ı 6", bugüne kadar Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örneği toplayan ilk keşif görevi olmuştu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Temmuz 2023'te, 2030'a kadar Ay'a insan göndermeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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