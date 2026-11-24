Televizyon dünyasının uluslararası yapımlarını bir araya getiren 54. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

New York Hilton Midtown'da gerçekleştirilen törende, 22 ülkeden 64 aday 16 kategoride ödül için yarıştı.

Türkiye'yi "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet" ve "Uzak Şehir" dizilerinin temsil ettiği "En İyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi "Leyla" oldu.

Ay Yapım imzalı dizinin ödülü kazanmasıyla Türkiye, uluslararası televizyon alanındaki önemli ödüllerden birine daha adını yazdırdı.

Ödülün ardından AA muhabirine açıklamada bulunan dizinin yönetmeni Hilal Saral, "Çok mutluyuz tabii. Çok gururluyuz. Ülkemizi buralarda temsil etmek ve buradan bir ödülle dönüyor olmak çok mutluluk verici." dedi.

Yapımcı Kerem Çatay, "Leyla" dizisinin kendileri için çok özel bir yapım olduğunu belirterek, projenin uluslararası alanda da karşılık bulmasından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Aynı kategoride ödül için yarışan Ay Yapım imzalı "Uzak Şehir"in başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba da New York'taki törene katıldı.

Oyuncu Sinem Ünsal, ilk kez yer aldığı bir diziyle Emmy Ödülleri'ne aday olduğunu dile getirerek, "Bizim için burada olmak çok heyecan verici ve büyük bir onur. Sonuç ne olursa olsun, ortam gerçekten harika. Bu organizasyonun bir parçası olmak ve aday gösterildiğimizi öğrenmek, bunu duyduğumuz ilk andan itibaren bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Ozan Akbaba da törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun atmosferinden etkilendiğini söyledi.

Ödüller

Farklı ülkelerden televizyon yapımlarının oyuncularını ve sektör temsilcilerini bir araya getiren 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ayrıca "En İyi Drama Dizisi" ödülü Fransa yapımı "Careme"ye, "En İyi Komedi Dizisi" ödülü Arjantin yapımı "Division Palermo"nun ikinci sezonuna verildi.

Oyunculuk kategorilerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü İngiltere yapımı "Unforgivable" dizisindeki performansıyla Bobby Schofield, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü ise Belçika yapımı "Holy Sh!t"teki rolüyle Mona Mina Leon kazandı.

En İyi TV Filmi veya Mini Dizi dalında İngiltere'den "Prisoner 951" adlı yapım, "En İyi Belgesel" dalında İngiltere'den "Louis Theroux: The Settlers", "En İyi Spor Belgeseli" dalında Güney Afrika'dan "The Philipstown Wirecar Grand Prix", "En İyi Sanat Programı" dalında Almanya'dan "Der Talentierte Mr. F.", "En İyi Senaryosuz Eğlence Programı" dalında İngiltere'den "Educating Yorkshire"nin 2. sezonu ve "En İyi Kısa Format Dizi" dalında Belçika'dan "De Klas van 2000" ödül aldı.

"En İyi Haber" dalında "The World: 24 Hours in the Kill Zone", "En İyi Güncel Olaylar Programı" dalında "Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War", "Çocuklar İçin En İyi Animasyon" dalında "The Scarecrows' Wedding", "Çocuklar İçin En İyi Canlı Aksiyon Yapımı" dalında "Dexter Procter the Ten Year Old Doctor" ve "Çocuklar İçin En İyi Bilgi ve Eğlence Programı" dalında "Horrible Science" İngiltere'den ödüle değer görülen yapımlar oldu.