Ayancık'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Sinop'un Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Ayancık-Boyabat kara yolu Çangal Dağı bölgesinde etkili olan yağış, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışması sonucunda ulaşım normale döndü.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?