Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık

İstanbul'da çekilen görüntülerde bir grup Rus turist, ayakkabı boyacısının başka bir turisti dolandırdığını düşündü. Olay yerine giden turistler ile boyacı arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

RUS TURİSTLERDEN AYAKKABI BOYACISINA MÜDAHALE

İstanbul'un tarihi sokaklarında kaydedilen görüntülerde, bir grup Rus turistin ayakkabı boyacısıyla yaşadığı gerginlik dikkat çekti.

İddiaya göre turistler, ayakkabı boyacısının başka bir yabancı turiste haksız ücret talep ettiğini veya dolandırıcılık girişiminde bulunduğunu düşündü. Bunun üzerine turistler doğrudan olayın yaşandığı noktaya giderek duruma müdahale etti.

TARTIŞMA ANLARI KAMERADA

Görüntülerde turistlerin ayakkabı boyacısının bulunduğu noktaya yöneldiği, çevredeki kişilerle konuştuğu ve yaşananları cep telefonlarıyla kayıt altına aldığı görüldü.

Tarihi bir sokakta gece saatlerinde yaşanan olay sırasında taraflar arasında zaman zaman hararetli anlar yaşanırken, çevrede bulunan kişiler de tartışmayı izledi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede yayılan görüntülerde, turistlerin mağdur edildiğini düşündükleri kişiye destek vermeye çalıştığı görüldü. Olayın nasıl sonuçlandığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.