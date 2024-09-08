Aydın Büyükşehir Belediyesi, Funda Arar konseri düzenledi

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Funda Arar konseri düzenledi. Konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak amacıyla etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında Funda Arar'ın konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran Aydınlılar, marşlar söyleyerek kurtuluşun 102'nci yılını kutladı. Aydınlılarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Funda Arar, vatandaşların coşkusuna ortak olarak unutulmaz bir konser performansına imza attı.
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