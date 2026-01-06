Aydın Büyükşehir Belediyesi, Afrodisias Antik Kenti'ne Gezi Düzenledi

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği gezi ve yürüyüş etkinliğinin son adresi, Afrodisias Antik Kenti oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin doğasını, tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıtmak; vatandaşları sporla, doğayla buluşturmak amacıyla düzenlenen gezi ve yürüyüş etkinlikleri devam ediyor.

Kültür gezisi etkinliği, bu kez doğa ve spor tutkunlarını Afrodisias Antik Kenti'nde bir araya getirdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias'ta gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, hem spor yaptı hem de binlerce yıllık tarihin izlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi kapsamında antin kentin tarihsel önemi, mimari yapıları ve kültürel mirası ile ilgili katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.