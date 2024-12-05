Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kış Aylarında Çorba İkramı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kış Aylarında Çorba İkramı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde esnafa ve vatandaşlara çorba ikramında bulunarak sosyal belediyecilik anlayışını sürdürüyor. İkramdan faydalananlar, bu hizmetten memnuniyetlerini dile getiriyor.

05.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:29
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da esnafa ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da vatandaşa ve esnafa çorba ikramında bulunuyor.

İkramdan yararlanan esnaf ve vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor:

"5-6 senedir de her sabah bu çorbadan içiyorum"

-Doğan Kaplan: "Özlem Hanımın bu çorba hizmetlerinden ve diğer hizmetlerinden çok memnunum. Her sabah spor yapıyorum, 5-6 senedir de her sabah bu çorbadan içiyorum, sporda denk geldiğimde mutlaka içiyorum. Öğrenciler de içiyor, esnaf da içiyor, bizler de içiyoruz sabah keyfi oluyor, daha ne olsun ki. Lakabını da güzel koymuşlar 'Topuklu Efe' olarak. Gurur duyuyoruz, başarılar diliyoruz."

"Halkımız burada sabah kahvaltısı yapıyor"

-Mehmet Yanbaşlı: "Allah bin kere razı olsun. Halkımız burada sabah kahvaltısı yapıyor bunun ile Allah bin kere razı olsun. Çok güzel tadı, güzel olmasa zaten ben içmem de almam da. Durumu olmayan insanlar da tencere ile geliyor, dolduruyorlar 3-4 kişilik bir aile çoluğuyla çocuğuyla o çorbayı içebiliyor yani."

-Esnaf Serdar Türk: "Özlem Başkandan gayet memnunuz. Eşim ile birlikte işe geldik, buradan çorbamızı aldık yanına da bir simit aldık şimdi işe gidiyoruz, gayet güzel."

-Pazar esnafı Meliha Özalp: "Ben Özlem Başkandan kapımda bekleseler bile vazgeçmem. Ben onu çok seviyorum, onun için çarşılarda bile kavga ediyorum. Çorba çok güzel, o kadar güzel ki… Allah razı olsun Özlem Başkandan, Allah başımızdan eksik etmesin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kış Aylarında Çorba İkramı - Son Dakika

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