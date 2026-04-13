Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Gerginlik ve Şeffaflık Eleştirisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Polat Bora Mersin idaresinde gerçekleştirildi. Toplamda 38 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Oturum, 'gündem dışı konuşma' gerginliğiyle başladı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güler'in tutuklanmasını kınamak istedi, ancak Mersin sözünü keserek gündem dışı konuşmaya izin vermedi, bu da AK Parti ve CHP grupları arasında kısa tartışmaya yol açtı.

Oturumda ayrıca belediyenin 2025 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. CHP'li Ertuğrul Tetik, raporun şeffaflık eksikliğini eleştirerek, daha detaylı ve açık bir rapor hazırlanması gerektiğini vurguladı. İhtisas komisyonları üye seçimlerinde ise CHP ve AK Parti grupları arasında üye sayıları konusunda gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Yetişkin, komisyonların 7 üyeden oluşmasını önerdi, ancak AK Parti itiraz etti. Tartışmalar sırasında Mersin, Yetişkin'e sert çıkarak 'Dingonun ahırı değil burası' dedi. Uzun tartışmaların ardından, komisyonların 9 kişiden oluşması önergesi kabul edildi, bu da CHP, AK Parti, MHP ve bağımsız üyeleri içeriyordu.

Toplantıda ayrıca Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri gizli oylamayla seçildi. Birinci Başkan Vekilliğine Salim Tümer Apaydın, İkinci Başkan Vekilliğine ise Yiğit Menderes seçildi, böylece oturum tamamlandı.