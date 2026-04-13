Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Gerginlik ve Şeffaflık Eleştirisi

13.04.2026 23:50
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem dışı konuşma yasağı tartışmalara yol açtı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in söz almak istemesi, Mersin'in müdahalesiyle engellendi. Toplantıda ayrıca komisyon üyelikleri ve faaliyet raporu gibi önemli konular ele alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Polat Bora Mersin idaresinde gerçekleştirildi. Toplamda 38 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Oturum, 'gündem dışı konuşma' gerginliğiyle başladı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güler'in tutuklanmasını kınamak istedi, ancak Mersin sözünü keserek gündem dışı konuşmaya izin vermedi, bu da AK Parti ve CHP grupları arasında kısa tartışmaya yol açtı.

Oturumda ayrıca belediyenin 2025 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. CHP'li Ertuğrul Tetik, raporun şeffaflık eksikliğini eleştirerek, daha detaylı ve açık bir rapor hazırlanması gerektiğini vurguladı. İhtisas komisyonları üye seçimlerinde ise CHP ve AK Parti grupları arasında üye sayıları konusunda gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Yetişkin, komisyonların 7 üyeden oluşmasını önerdi, ancak AK Parti itiraz etti. Tartışmalar sırasında Mersin, Yetişkin'e sert çıkarak 'Dingonun ahırı değil burası' dedi. Uzun tartışmaların ardından, komisyonların 9 kişiden oluşması önergesi kabul edildi, bu da CHP, AK Parti, MHP ve bağımsız üyeleri içeriyordu.

Toplantıda ayrıca Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri gizli oylamayla seçildi. Birinci Başkan Vekilliğine Salim Tümer Apaydın, İkinci Başkan Vekilliğine ise Yiğit Menderes seçildi, böylece oturum tamamlandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
