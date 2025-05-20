Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Ata Tohumu Fidelerini Dağıtıyor

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki fidanlıklarda Ata tohumundan yetiştirilen fideleri, vatandaşlarla ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.

Ata tohumlarından yetiştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye fideleri, Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlara dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi, 40 bin fideyi Kuşadalılar ile buluşturdu.

"Ata tohumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ata tohumlarının korunmasının ve üretiminde devamlılığının sağlanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Fidelerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmayı ve Ata tohumlarımızı gelecek nesillerimize aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ata tohumlarından yetiştirilen fidelerden alan vatandaşlar, balkonlarında ve bahçelerinde üretim yaparak sağlıklı ve doğal ürünler elde etme imkanı bulduklarını belirterek, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.