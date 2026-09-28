Aydın\'da AVM inşaatındaki bekçi, odun dumanı zehirlenmesi şüphesiyle ölü bulundu

AYDIN'da alışveriş merkezi inşaatında bekçilik yapan Abdülkerim Taş (67), sabah saatlerinde kulübede ölü bulundu. Taş'ın kulübede yaktığı odunun dumanından zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Mimar Sinan Mahallesi 2. Caddede yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatında gece bekçiliği yapan Abdülkerim Taş, sabah saatlerinde bulunduğu bekçi kulübesinde diğer işçiler tarafından hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede; Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın, gece saatlerinde kulübede ısınmak amacıyla odun yaktığı öğrenildi. Zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen Taş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.