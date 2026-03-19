Aydın'da Batarya Patladı, Yangın Çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki lityum pil ve batarya yenilemesi yapan bir iş yerinde şarjdaki bataryanın patlaması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Efeler ilçesinde bağlı Güzelhisar Mahallesi 7 Eylül Caddesi'ndeki lityum pil ve batarya yenileme yapan bir iş yerinde çıktı. İlk belirlemelere göre; şarjdaki bir bataryanın patlaması nedeniyle yangın çıktı. İş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yeri çalışanları tahliye edilirken, yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,