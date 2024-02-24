Söke'de inşaat işçisi beton blok düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Söke'de inşaat işçisi beton blok düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Söke\'de inşaat işçisi beton blok düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, Akçakonak Mahallesindeki bir inşaatta çalışan M.N.G'nin (50) üzerine beton blok düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde M.N.G'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:18
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Aydın'ın Söke ilçesinde, üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçakonak Mahallesindeki bir inşaatta çalışan M.N.G'nin (50) üzerine beton blok düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.N.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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