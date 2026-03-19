Aydın\'da İş Yerinde Yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelhisar Mahallesi Yedi Eylül Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katındaki tarım aletleri parçası satışı ve tamiri yapılan iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.