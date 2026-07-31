Aydın'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
Çine'de başlayan orman yangınına 9 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.
Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.
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