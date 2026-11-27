Aydın'da sanayi sitesindeki lastik dükkanı yangını itfaiye tarafından söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Birinci Sanayi Sitesi'nde bulunan lastik dükkanında saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu; bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Birinci Sanayi Sitesi'nde lastik dükkanında saat 19.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: DHA
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