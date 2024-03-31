31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 19.25 itibarıyla Aydın'da sandıkların yüzde 25,79'u açıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP yüzde 53,63, AK Parti yüzde 37,93, İYİ Parti 4,24, DEM Parti 3,44 oy oranına sahip bulunuyor
Aydın'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Seçim Sonuçları Açıklanmaya Başladı - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
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