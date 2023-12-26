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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Aydın\'da trafik kazası: 3 yaralı
26.12.2023 - 23:31,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yusuf Demir'in (29) kullandığı 48 ET 526 plakalı otomobil, aynı şeritte seyir halinde ilerleyen Suat Halitoğlu (21) idaresindeki 09 ALA 459 plakalı motosiklete Neşetiye Mahallesi D-550 kara yolunda arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Suat Halitoğlu ile otomobildeki Yusuf Demir ve yolcu konumundaki Sibel Demir (20) yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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