Aydın'da Uluslararası Öğrenci Tanışma Toplantısı

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Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen tanışma toplantısına 30 ülkeden yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik Efeler ilçesinde bir otelde düzenlenen tanışma toplantısında konuşan Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güven Subaşı, kente gelen öğrencileri dernek çatısı altında bir araya getirdiklerini söyledi.

Öğrencileri en iyi şekilde misafir edeceklerini ifade eden Subaşı, "Öğrenci kardeşlerimizi ülkemizde misafir ederken karşılaştıkları zorlukları ve taleplerini çözüme kavuşturmak için mücadele ediyoruz." dedi.

Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı programa Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural da katıldı.