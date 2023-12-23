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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan şüphelilerden R.A. tutuklandı, U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın\'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
23.12.2023 - 18:39,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Edinilen bilgiye göre, Kemer Mahallesi'nde yapılan operasyonda U.A. (26) ve R.A. (26) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, R.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan R.A.'nın yakınları adliye çıkışında şahsa sarılarak gözyaşı döktü. - AYDIN

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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