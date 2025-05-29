Aydın'da 'Yaza Merhaba Konseri' Yoğun İlgi Gördü

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından hazırlanan 'Yaza Merhaba Konseri' ile vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yapılan konser, vatandaşları geçmiş yılların güzellikleri ile dolu bir yolculuğa çıkardı. Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki konserde şarkılar hep bir ağızdan söylendi. İzmir Marşı eşliğinde sonlanan gecede merhum sanatçı Volkan Konak'ın sevilen eserleri de seslendirildi.

Yurdun tüm yörelerinden eserlerin seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verilen destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ett