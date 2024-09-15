Aydın'da Yeni Toplu Ulaşım Uygulaması: AYKART

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşım mobil uygulaması olan AYKART'ı hayata geçiriyor.

Aydın'da yaşayan vatandaşların toplu ulaşımla alakalı tüm işlemlerini cep telefonlarından rahatlıkla gerçekleştirmelerini sağlayacak AYKART mobil uygulaması, yurttaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Bakiye sorgulama ve yükleme, hat hareket saatleri, araç takip gibi birçok olanak sunan uygulama ile vatandaşlar NFC ve QR Kod ile ödeme gerçekleştirebilecek. IOS ve Android marketlerde kullanıma sunulan yazılım ücretsiz olarak indirilebilecek.

Tüm işlemler cep telefonunda yapılabilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ulaşım işlemlerini daha da kolaylaştıracak uygulamamızı hayata geçirdik. Vatandaşlarımız artık bakiye sorgulama, yükleme, otobüs saatleri ve konumu ile rota bilgisi sorgulama gibi daha birçok işlemi cep telefonlarından halledebilecek" dedi.

Başkasından kart isteme dönemi son buluyor

Vatandaşların artık bakiyelerini öğrenmek için telefonlarına bakmalarının yeterli olacağını ifade eden Çerçioğlu, "Aydın'da artık kimse otobüse binerken 'Kartımda bakiye var mı, yok mu?' sorusunu sormayacak, araç içerisinde bir başkasından kart isteme durumunda kalmayacak. Sarı Civcivlere artık uygulama aracılığıyla da ödeme yapılabilecek" diye konuştu.