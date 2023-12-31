Aydın\'da Vali Canbolat\'ın katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi

Aydın'da yeni yıl öncesi yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Aydın- Muğla ve Aydın- Denizli kara yollarında uygulamalar yaptı.

Vali Canbolat, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu, yeni yıllarını kutlayıp tatlı ikram etti.

Uygulamalara, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan ve emniyet müdürü yardımcıları ve amirler katıldı.