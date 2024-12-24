Aydın'da Yılbaşı Işıklandırma Çalışmaları Tamamlandı

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları kapsamında bulvar, cadde ve meydanlarda ışıklandırma çalışması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2025'e sayılı günler kala yılbaşı hazırlıklarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan özel ışıklandırma çalışmalarıyla şehrin bulvar, cadde ve meydanları ışıl ışıl oldu. 17 ilçesi ile Aydın'ı yeni yıl coşkusu sardı.