Aydın Efeler'de araçta 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu, çift tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de Muğla-Çine kara yolu üzerinde durdurulan bir araçta ve şüphelilerin üst aramasında 60 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan ve karı koca oldukları belirlenen çift, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muğla- Çine kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araç içinde ve şüphelilere yapılan üst aramasında 60 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili karı koca oldukları belirlenen E.D. ve N.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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