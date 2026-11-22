Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muğla- Çine kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araç içinde ve şüphelilere yapılan üst aramasında 60 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili karı koca oldukları belirlenen E.D. ve N.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.