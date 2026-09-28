Aydın Efeler'de işçiler, inşaatın güvenlik görevlisini kulübede ölü buldu - Son Dakika
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Aydın Efeler'de işçiler, inşaatın güvenlik görevlisini kulübede ölü buldu

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Aydın Efeler\'de işçiler, inşaatın güvenlik görevlisini kulübede ölü buldu
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Aydın Efeler'de bir alışveriş merkezi inşaatında gece güvenlik görevlisi olarak çalışan 67 yaşındaki görevli, sabah işçiler tarafından kulübede hareketsiz bulundu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi; cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaatın güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sinan 2. Cadde'de yapımı süren bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçiler, sabah işe gittiklerinde gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdülkerim Taş'ın (67) güvenlik kulübesinde hareketsiz halde olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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