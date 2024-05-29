Germencik'te Kur'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Germencik'te Kur'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi

Germencik\'te Kur\'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi. Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda çocuklar Kur'an okudu ve ilahiler söyledi. İlçe müftüsü Selman Coşkun, kurslarda eğitim gören çocuklara, velilere ve kurs öğreticilerine teşekkür etti. Programa Kaymakam Turgay Gülenç ile Belediye Başkan Vekili Bahri Gülşen de katıldı.

29.05.2024 14:53
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu kursiyerleri için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi Konferans Salonundaki programda çocuklar Kur'an okudu, ilahiler söyledi.

İlçe müftüsü Selman Coşkun, kurslarda eğitim gören çocuklara, veli ve kurs öğreticilerine teşekkür etti.

Programa Kaymakam Turgay Gülenç ile Belediye Başkan Vekili Bahri Gülşen de katıldı.

Kaynak: AA

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