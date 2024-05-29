Germencik\'te Kur\'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu kursiyerleri için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Germencik Belediyesi Konferans Salonundaki programda çocuklar Kur'an okudu, ilahiler söyledi.
İlçe müftüsü Selman Coşkun, kurslarda eğitim gören çocuklara, veli ve kurs öğreticilerine teşekkür etti.
Programa Kaymakam Turgay Gülenç ile Belediye Başkan Vekili Bahri Gülşen de katıldı.
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