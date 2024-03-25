Aydın\'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyre Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Ö.Ş ve A.A'yı suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 3 bin 437 kişi ve 293 araç sorgulandı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 5,07 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen 60. Kütüphane Haftası programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan yetkililer, kütüphanelerin artması ve gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerin sadece kitap ödünç alıp vermenin ötesinde bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekildi. Program, müzik dinletisi ve ödül töreniyle sona erdi.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Özbekistanlı öğrencilerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Türk geleneklerine uygun şekilde yapılan yemekler ile Özbekistanlı öğrenciler kültürlerini yaşama ve tanıtma fırsatı buldu. Rektör Kırışık, Türk dünyasıyla olan bağları vurgulayarak, Özbekistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti ve öğrencilere geleceğe umutla bakmaları gerektiğini söyledi.
Avrupa'nın en iyi yükseköğretim kurumlarından biri olan Prag Charles Üniversitesi'nin Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Tomas Zima, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Zima, öğrencilere böbrek fonksiyon testleri, laboratuvar tıbbının geleceği, alkol metabolizması ve oksidatif stres konularında sunum yaptı. İki üniversite arasındaki iş birliği, klinik stajlardaki öğrenciler ve akademisyenleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.
Kadıköy'de kaldırımda yürürken bir kişiyi 'yan bakma' nedeniyle bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheliyi kısa süre içinde yakaladı. Yaralanan kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın kaldırımda yaşandığı ve 'yan bakma' sebebiyle gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 18-24 Mart tarihleri arasında gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda 3 bin 437 kişinin GBT'si ve 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Giacomo Puccini'nin duygusal derinliği ve müzikal zenginliğiyle önemli bir yere sahip olan La Boheme eserini sanatseverlerle buluşturacak. Eser, Evin Atik rejisörlüğünde, 4 perde ve İtalyanca olarak 28, 30 Mart ile 1, 3, 5 Nisan tarihlerinde İzmir'de sahnelenecek.
Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta Muğlaspor ile Yatağanspor'un karşılaştığı maçta, protokol üyeleri arasında yaşanan arbede ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin ulusal basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında tüm kamera kayıtları incelenecek ve suç unsurları ile şüpheli ve müştekiler tespit edilecektir.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala seçim sürecini hızlı bir tempoda yürüten AK Parti, Şirinevler'de gerçekleştirdiği yürüyüş ile adeta gövde gösterisi yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek, Korkuteli'de vatandaşlarla bir araya gelerek tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı. Plastik Kasa Üretim Tesisleri kuracaklarını ve çiftçilere güneş enerjili panel desteği sağlayacaklarını belirten Böcek, ayrıca Canlı Hayvan Borsası Kompleksi kuracaklarını söyledi.
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