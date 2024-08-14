Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Aydın\'ın Söke ilçesinde motosiklet kazası: 1\'i ağır 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

14.08.2024 00:40
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Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.T.K. idaresindeki 09 ALC 119 plakalı motosiklet, Yenicami Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 09 AHP 338 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 09 AHP 338 plakalı motosiklette bulunan Ç.D. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ç.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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