Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 27'si tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MELEK FIRAT/AYDIN,
Kaynak: DHA
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