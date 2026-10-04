Aydın Nazilli\'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Aydın Nazilli'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Güzelköy Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı; kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Güzelköy Mahallesi 3915/10 Sokak'ta O.K. idaresindeki 42 ANM 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü O.K. ile kardeşi M.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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