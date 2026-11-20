AYDIN'ın Söke ilçesinde otomobilin önce yol kenarındaki mezarlığın duvarına ardından karşı yönden gelen otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Söke- Aydın kara yolu Sazlı Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Söke yönüne giderken Fatma Kandemir'in (65) kontrolünü yitirdiği 07 F 3895 plakalı otomobil, savrulup yol kenarındaki mezarlığın duvarına ardından da karşı şeride geçerek Emre Kula (29) yönetimindeki 34 NZG 883 plakalı otomobile çarptı. Kazada, her iki otomobil sürücüsü ile Kula'nın kullandığı otomobildeki Beyza Kula (24) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Kandemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.